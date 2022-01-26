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Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi!

Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık'ta Jannik Sinner'i mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi!

Teniste tek erkeklerde dünya 4 numarası olan Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık çeyrek final müsabakasında İtalyan rakibi Jannik Sinner ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-6, 4-6 ve 2-6'lık setlerle 3-0 mağlup eden Stefanos Tsitsipas, adını yarı finale yazdırdı.

3-0 İLE NET GEÇTİ

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta çeyrek final müsabakaları devam ediyor. Dünya 4 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, çeyrek finalde Rod Laver Arena’da İtalyan tenisçi Jannik Sinner ile karşı karşıya geldi. Toplamda 2 saat 7 dakika devam eden müsabakada İtalyan rakibi Jannik Siner’i setlerde 3-6, 4-6 ve 2-6 ile toplamda 3-0 mağlup eden 23 yaşındaki tenisçi, adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi!

SERVİSİMDEKİ GRAFİKTEN ÇOK MEMNUNUM

Maçın ardından açıklamalarda bulunan dünya 4 numarası "Bugün korta çıktığımda harika bir oyuncuyla karşılaşacağımı biliyordum. En iyi vuruşlarıma odaklandım. Servisimdeki grafikten çok memnunum. Kafamdaki maç yapısını uygulamamı sağlayan o servislerim oldu" şeklinde konuştu. Tsitsipas’ın yarı finaldeki rakibi Felix Auger-Aliassime - Daniil Medvedev karşılaşmasının kazanan ismi olacak.

Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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