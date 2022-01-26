Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi!

Teniste tek erkeklerde dünya 4 numarası olan Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık çeyrek final müsabakasında İtalyan rakibi Jannik Sinner ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-6, 4-6 ve 2-6'lık setlerle 3-0 mağlup eden Stefanos Tsitsipas, adını yarı finale yazdırdı.

3-0 İLE NET GEÇTİ

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta çeyrek final müsabakaları devam ediyor. Dünya 4 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, çeyrek finalde Rod Laver Arena’da İtalyan tenisçi Jannik Sinner ile karşı karşıya geldi. Toplamda 2 saat 7 dakika devam eden müsabakada İtalyan rakibi Jannik Siner’i setlerde 3-6, 4-6 ve 2-6 ile toplamda 3-0 mağlup eden 23 yaşındaki tenisçi, adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

SERVİSİMDEKİ GRAFİKTEN ÇOK MEMNUNUM

Maçın ardından açıklamalarda bulunan dünya 4 numarası "Bugün korta çıktığımda harika bir oyuncuyla karşılaşacağımı biliyordum. En iyi vuruşlarıma odaklandım. Servisimdeki grafikten çok memnunum. Kafamdaki maç yapısını uygulamamı sağlayan o servislerim oldu" şeklinde konuştu. Tsitsipas’ın yarı finaldeki rakibi Felix Auger-Aliassime - Daniil Medvedev karşılaşmasının kazanan ismi olacak.