Steffen Eder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steffen Eder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steffen Eder kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Steffen Eder ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Steffen Eder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steffen Eder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steffen Eder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steffen Eder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steffen Eder 1 Mayıs 1997 tarihinde Landsberg am Lech şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steffen Eder Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH, U23 yapmaktadır. Steffen Eder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 21 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Steffen Eder'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Steffen Ederboyu ve yaşı kaç

Steffen Eder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steffen Eder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Steffen Eder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steffen Eder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Augsburg Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Thannhausen Jgd

1 Temmuz 2012 yılında Nürnberg Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2016 yılında Nürnberg II

21 Temmuz 2018 yılında SpVgg Bayreuth

Steffen Eder kimdir

Steffen Eder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steffen Eder şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1. FC Nürnberg, TSG Thannhausen, FC Augsburg, TSG Thannhausen, JFG Wertachtal, SV Salamander Türkheim, TSV Ettringen

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Steffen Eder nereli

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