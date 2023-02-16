Steffen Nkansah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steffen Nkansah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steffen Nkansah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steffen Nkansah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steffen Nkansah 7 Nisan 1996 tarihinde Münster şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steffen Nkansah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Steffen Nkansah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Steffen Nkansah'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Steffen Nkansah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/steffnkansah/

Steffen Nkansah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steffen Nkansah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steffen Nkansah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steffen Nkansah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hoffenheim U17

1 Temmuz 2013 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2014 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2015 yılında M'gladbach II

1 Temmuz 2017 yılında E. Braunschweig

21 Eylül 2020 yılında FSV Zwickau

1 Temmuz 2022 yılında Aue

Steffen Nkansah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steffen Nkansah şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Steffen Nkansah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Bavaria Wörth (-2009), TSG 1899 Hoffenheim (2009-2014), Borussia Mönchengladbach (2014-2015)

Almanya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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