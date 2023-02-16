Steffen Puttkammer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steffen Puttkammer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steffen Puttkammer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steffen Puttkammer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steffen Puttkammer 30 Eylül 1988 tarihinde Wilhelmshaven şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steffen Puttkammer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini neblung sportsnetwork yapmaktadır. Steffen Puttkammer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Steffen Puttkammer'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Steffen Puttkammer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steffen Puttkammer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steffen Puttkammer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steffen Puttkammer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Wilhelmshaven

1 Temmuz 2008 yılında BV Cloppenburg

1 Ağu 2008 yılında FC Oberneuland

1 Temmuz 2009 yılında Wilhelmshaven

1 Temmuz 2013 yılında 1.FC Magdeburg

1 Temmuz 2017 yılında SV Meppen

Steffen Puttkammer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steffen Puttkammer şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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