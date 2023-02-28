Steffen Yeates kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steffen Yeates Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steffen Yeates adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steffen Yeates Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steffen Yeates 4 Ocak 2000 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. Kanada,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steffen Yeates Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pacific FC futbol takımında oynamaktadır. Pacific FC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Steffen Yeates'nin Pacific FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Steffen Yeates Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steffen Yeates isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steffen Yeates Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steffen Yeates futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mart 2018 yılında Toronto FC II

31 Temmuz 2018 yılında TFC Academy

1 Ağustos 2018 yılında UConn Huskies

1 Ağustos 2019 yılında Oregon State

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

22 Nisan 2021 yılında Toronto FC II

21 Aralık 2022 yılında Pacific FC

Steffen Yeates Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steffen Yeates şuan Pacific FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Steffen Yeates Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vaughan SC (-2013)

Kanada U20 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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