Steinthor Freyr Thorsteinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steinthor Freyr Thorsteinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steinthor Freyr Thorsteinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steinthor Freyr Thorsteinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steinthor Freyr Thorsteinsson 29 Temmuz 1985 tarihinde Kópavogur şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Steinþór Freyr Þorsteinsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steinthor Freyr Thorsteinsson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportic Players Management yapmaktadır. Steinthor Freyr Thorsteinsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Steinthor Freyr Thorsteinsson'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Steinthor Freyr Thorsteinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steinthor Freyr Thorsteinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steinthor Freyr Thorsteinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steinthor Freyr Thorsteinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2002 yılında Breidablik

20 Şubat 2009 yılında Stjarnan

31 Temmuz 2010 yılında Örgryte

31 Mart 2011 yılında Sandnes Ulf

1 Ocak 2014 yılında Viking FK

12 Şubat 2016 yılında Sandnes Ulf

30 Kasım 2016 yılında Viking FK

1 Ocak 2017 yılında KA Akureyri

Steinthor Freyr Thorsteinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steinthor Freyr Thorsteinsson şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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