Steinthor Mar Audunsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steinthor Mar Audunsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steinthor Mar Audunsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steinthor Mar Audunsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steinthor Mar Audunsson 23 Şubat 1990 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Steinþór Már Auðunsson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steinthor Mar Audunsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Steinthor Mar Audunsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Steinthor Mar Audunsson'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Steinthor Mar Audunsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steinthor Mar Audunsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Steinthor Mar Audunsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steinthor Mar Audunsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mayıs 2013 yılında Dalvík/Reynir

31 Aralık 2013 yılında KA Akureyri

5 Nisan 2014 yılında Dalvík/Reynir

15 Mayıs 2015 yılında Thór

1 Ocak 2016 yılında Völsungur ÍF

1 Ocak 2017 yılında Thór

16 Ocak 2018 yılında Mangi

18 Şubat 2021 yılında KA Akureyri

Steinthor Mar Audunsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steinthor Mar Audunsson şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.