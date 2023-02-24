Stelian Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stelian Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stelian Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stelian Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stelian Georgiev 31 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стелиън Георгиев Георгиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stelian Georgiev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stelian Georgiev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Rakovski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Rakovski Sofia takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stelian Georgiev'nin Levski Rakovski Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stelian Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stelian Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stelian Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stelian Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2022 yılında Minyor Pernik

1 Şubat 2023 yılında LsRs

Stelian Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stelian Georgiev şuan Levski Rakovski Sofia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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