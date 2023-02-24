Steliano Filip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steliano Filip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steliano Filip adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steliano Filip Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steliano Filip 15 Mayıs 1994 tarihinde Buzău şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steliano Filip Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CID Marinescu yapmaktadır. Steliano Filip, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Steliano Filip'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Steliano Filip Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/steliano7filip/

http://www.facebook.com/filip.steliano

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Steliano Filip Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steliano Filip isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Steliano Filip Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steliano Filip futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Avicola Buzias

1 Temmuz 2011 yılında FC Maramures

30 Haziran 2012 yılında Avicola Buzias

1 Temmuz 2012 yılında FC Dinamo

24 Ocak 2018 yılında Hajduk Split

14 Şubat 2019 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2019 yılında FC Viitorul

13 Şubat 2020 yılında AE Larisa

22 Ocak 2021 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Mezőkövesd

Steliano Filip Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steliano Filip şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Steliano Filip Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LPS Banatul Timişoara

Romanya takımında 22 numaralı formasıyla 17 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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