Stelios Kapsalis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stelios Kapsalis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stelios Kapsalis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stelios Kapsalis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stelios Kapsalis 23 Kasım 1994 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέλιος Καψάλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stelios Kapsalis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Stelios Kapsalis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stelios Kapsalis'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stelios Kapsalis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stelios Kapsalis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stelios Kapsalis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stelios Kapsalis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Panserraikos

4 Temmuz 2017 yılında PAE Veria

23 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2018 yılında Doxa Dramas

8 Temmuz 2020 yılında AS Rodos

5 Ağustos 2022 yılında Iraklis Larisas

24 Ocak 2023 yılında Veria NPS

Stelios Kapsalis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stelios Kapsalis şuan Veria NPS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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