Stelios Kokovas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stelios Kokovas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stelios Kokovas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stelios Kokovas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stelios Kokovas 6 Temmuz 2001 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέλιος Κόκοβας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stelios Kokovas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stelios Kokovas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Stelios Kokovas'nin MFK Karvina ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stelios Kokovas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stelios Kokovas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stelios Kokovas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stelios Kokovas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2018 yılında VfL Bochum U19

30 Mart 2019 yılında Bochum

11 Ocak 2021 yılında Karvina

6 Eylül 2021 yılında Pohronie

30 Haziran 2022 yılında Karvina

Stelios Kokovas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stelios Kokovas şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stelios Kokovas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VfL Bochum (2017-2019)

Yunanistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 4 numaralı formasıyla 19 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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