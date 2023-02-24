Steliyan Dobrev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steliyan Dobrev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steliyan Dobrev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Steliyan Dobrev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Steliyan Dobrev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steliyan Dobrev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steliyan Dobrev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steliyan Dobrev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steliyan Dobrev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steliyan Dobrev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steliyan Dobrev 12 Kasım 2003 tarihinde Sevlievo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стелиян Пламенов Добрев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steliyan Dobrev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Steliyan Dobrev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Steliyan Dobrev'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Steliyan Dobrev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steliyan Dobrev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Steliyan Dobrev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steliyan Dobrev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Etar U19

1 Ocak 2021 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

Steliyan Dobrev kimdir

Steliyan Dobrev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steliyan Dobrev şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Etar Veliko Tarnovo, Sevlievo

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Steliyan Dobrev nereli

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