Stelvio Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stelvio Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stelvio Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stelvio Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stelvio Cruz 24 Ocak 1989 tarihinde Luanda şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Angola,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Stélvio Rosa da Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stelvio Cruz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Stelvio Cruz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stelvio Cruz'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stelvio Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stelvio Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stelvio Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stelvio Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Braga U15

1 Temmuz 2004 yılında Braga U17

1 Temmuz 2006 yılında Braga U19

1 Temmuz 2007 yılında SC Braga

1 Temmuz 2009 yılında Leiria

31 Aralık 2009 yılında SC Braga

1 Ocak 2010 yılında 1º de Agosto

1 Aralık 2010 yılında SC Braga

1 Ocak 2011 yılında C.R.D. Libolo

30 Haziran 2011 yılında SC Braga

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2012 yılında Caála

1 Temmuz 2012 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2013 yılında Alki Larnaca

1 Temmuz 2013 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2019 yılında RE Virton

10 Temmuz 2020 yılında RWDM

20 Ocak 2021 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2022 yılında Mondercange

Stelvio Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stelvio Cruz şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stelvio Cruz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Braga (2000-2007)

Angola takımında 16 numaralı formasıyla 10 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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