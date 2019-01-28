“Stem’le Genç Mühendis Beyinler 2” Eğitimi 5 gün sürecek

İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nin destek verdiği ve Milli Eğitim Bakanlığıyla ortaklaşa düzenlenen "Stem'le Genç Mühendis Beyinler 2" etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Ahmet Adnan Saygun Konser Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Bayri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sadun Kılınç, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Proje Koordinatörü Doç. Dr. Funda Okuşluk, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Seçkin, akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Stem'in İngilizce kelimeler olan Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olduğunu ifade eden Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Bayri, Stem'in disiplinlerarası bir öğrenim yaklaşımı olduğunu söyledi.

Stem'in, teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşa dönüşmesini amaçlayan bir eğitim yaklaşımı olduğunu dile getiren Bayri, Stem'in dünyada bir çok ülkenin öğretim programlarına dahil ettiği bir eğitim yaklaşımı olduğunu belirtti.

Türkiye'de yeni müfredatın Stem eğitimi çerçevesinde güncellendiğini de açıklayan Dekan Bayri, "Bu kapsamda müfredata, 5'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar her yılın sonunda öğrencilerin günlük bir problemin çözümü için tasarladıkları bir ürünü uygulamalı olarak kullandıkları fen ve mühendislik ünitesi dâhil edilmiştir" İfadelerine yer verdi.

Stem eğitimi üretim odaklı olmasının yanı sıra eleştirel düşünme, yenilenme, problem çözme, üretkenlik ve sorumluluk gibi 21. yüzyıl becerilerini de barındırdığını söyleyen Bayri, Stem eğitiminin öğrencilere canlandırıcı ve dikkat çekici bir öğrenim ortamı sağladığını ifade etti.

Stem eğitiminin öğrencilere sağladığı yararlar hakkında konuşan Prof. Dr. Nevzat Bayri, "Stem, öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaları olanağını sağlar, iş birliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve özyeterliliğini geliştirir. Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarına olanak sağlar. Öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara daha kısa sürede çözümler üretmelerini sağlar, öğrenme motivasyonunu artırır, tasarım odaklı düşünmesini ve yenilikçi olmasını sağlar" şeklinde konuştu.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Proje Koordinatörü Doç. Dr. Funda Okuşluk ise, 2018 yılında ilki düzenlenen "Stem'le Genç Mühendis Beyinler" etkinliğinden aldıkları olumlu geri bildirimler sebebiyle etkinliği gelenekselleştirmeyi istediklerini belirtti. Malatya'da çok kapsamlı ve bilimsel düzeyi son derece yüksek Stem etkinliklerini yapmaktan gurur duyduğunu dile getiren Funda Okuşluk, "Geleceğin planlanması, öğrencilerin doğru mesleklere yönelmesi, ülkenin kalkınması, ülkenin katma değeri yüksek ürün üretebilmesi ve bu mesleklerde çalışacak bireylerin yetişmesi ancak Stem eğitimi ile mümkün. Bu nedenle Stem eğitiminin milli eğitimin içine girmesini hem de okullarda uygulanabilir hale gelmesini çok önemsiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA