Sten Egert Paap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sten Egert Paap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sten Egert Paap adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sten Egert Paap Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sten Egert Paap 12 Ocak 2003 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sten Egert Paap Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sten Egert Paap'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sten Egert Paap Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sten Egert Paap isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sten Egert Paap Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sten Egert Paap futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Flora U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Flora U19

1 Ocak 2019 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2022 yılında Kuressaare

Sten Egert Paap Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sten Egert Paap şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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