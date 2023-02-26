Sten Jakob Viidas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sten Jakob Viidas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sten Jakob Viidas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sten Jakob Viidas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sten Jakob Viidas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sten Jakob Viidas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sten Jakob Viidas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sten Jakob Viidas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sten Jakob Viidas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sten Jakob Viidas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sten Jakob Viidas 24 Şubat 2003 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sten Jakob Viidas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sten Jakob Viidas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sten Jakob Viidas'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sten Jakob Viidas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sten Jakob Viidas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Sten Jakob Viidas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sten Jakob Viidas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Tabasalu U17

1 Ocak 2019 yılında JK Tabasalu

6 Şubat 2021 yılında Guimarães U19

1 Ağustos 2022 yılında Paide

Sten Jakob Viidas kimdir

Sten Jakob Viidas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sten Jakob Viidas şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JK Tabasalu

Sten Jakob Viidas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 18 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Sten Jakob Viidas nereli

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