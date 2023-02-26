Sten Penzev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sten Penzev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sten Penzev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sten Penzev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sten Penzev 13 Aralık 2001 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sten Penzev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sten Penzev'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sten Penzev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sten Penzev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sten Penzev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sten Penzev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Lasnamäe FC Ajax II

1 Temmuz 2018 yılında Ajax Lasnamäe

1 Ocak 2019 yılında FC Kuressaare II

31 Aralık 2019 yılında Ajax Lasnamäe

1 Ocak 2020 yılında Kuressaare

31 Aralık 2020 yılında Ajax Lasnamäe

1 Ocak 2021 yılında Kuressaare

31 Aralık 2021 yılında Ajax Lasnamäe

1 Ocak 2022 yılında Kuressaare

Sten Penzev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sten Penzev şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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