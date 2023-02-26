Sten Reinkort kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sten Reinkort Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sten Reinkort adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sten Reinkort Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sten Reinkort 29 Nisan 1998 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sten Reinkort Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Sten Reinkort, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sten Reinkort'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sten Reinkort Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sten Reinkort isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sten Reinkort Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sten Reinkort futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında JK Tammeka U21

1 Ocak 2019 yılında JK Tammeka

1 Ocak 2021 yılında FC Flora

18 Ocak 2022 yılında Kuressaare

31 Aralık 2022 yılında FC Flora

Sten Reinkort Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sten Reinkort şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sten Reinkort Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Tartu Olümpia (-2010), Tartu Linnameeskond (2011)

Estonya takımında 26 numaralı formasıyla 12 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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