Stenio Zanetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stenio Zanetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stenio Zanetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stenio Zanetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stenio Zanetti 5 Nisan 2003 tarihinde Poços de Caldas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Stenio Zanetti Toledo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stenio Zanetti Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGON yapmaktadır. Stenio Zanetti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 6 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Stenio Zanetti'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Stenio Zanetti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/steniozanetti/

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Stenio Zanetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stenio Zanetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stenio Zanetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stenio Zanetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2020 yılında Cruzeiro

31 Ağu 2021 yılında Torino U19

30 Haziran 2022 yılında Cruzeiro

Stenio Zanetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stenio Zanetti şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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