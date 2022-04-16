Steno Daktilograf Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Steno Daktilograf görev tanımı nedir, Steno Daktilograf ne iş yapar, Steno Daktilograf olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Steno Daktilograf mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Steno Daktilograf Tanımı;

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Steno Daktilograf Maaşı Ne Kadar? 2022 Steno Daktilograf Maaşları

Steno Daktilograf maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Steno Daktilograf maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Steno Daktilograf iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4131.03

Meslek Adı :

Steno Daktilograf

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Klavye Kullanan Operatörler

Meslek Birim Grubu :

Daktilograflar Ve Kelime İşlem Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Dikte edilen veya diğer surette verilen çeşitli konuları steno ile tespit eden, tespit ettiği steno yazısını normal yazıya çeviren, daktilo ile yazan ve dosyalayan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Steno-Daktilograf (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Steno ile, elle veya steno makinesi ile yazılmış yazıları, dikte edilmiş mektupları, resmi yazışma,rapor ve telefon konuşmalarını, toplantılarla ilgili komisyon kararlarını steno ile tespit edip, teknik raporları kaydetmek,

b) Kelimeye çevirerek incelemek ve daktilografla yazmak,

c) Randevu ve toplantı günlerini tespit etmek,

d) Çalıştığı büro faaliyetlerini ait soru ve konuları cevaplandırmak,

e) Telefonlara cevap vermek,

f) Ziyaretçileri kabul etmek,

g) İşyeri ile ilgili raporları birleştirmek,

h) Büro faaliyetleri ile ilgili bilgileri toplamak, listelemek ve dosyalamak,

i) Bürosu ile evrakları raporları ve yayınları dosyalamak sistemine uygun olarak kod numarası vererek dosyalamak,

j) Günlük işler, bekleyen evrak ve özel bilgi dosyalarını hazırlamak,

k) Gizlilik dereceli evrakların emniyetini sağlamak,

l) Bürosunda çalışan stenograflara nezaret etmek ve hizmet-içi eğitimlerini yaptırmak,

m) Teksir edilecek yazılara ait kağıtları daktilografda hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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