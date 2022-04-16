Steno Daktilograf Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Steno Daktilograf maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Steno Daktilograf iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Steno Daktilograf iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Steno Daktilograf Tanımı;
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Steno Daktilograf Maaşı Ne Kadar? 2022 Steno Daktilograf Maaşları
Steno Daktilograf maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Steno Daktilograf maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Steno Daktilograf iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4131.03
Meslek Adı :
Steno Daktilograf
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları
Meslek Grubu :
Klavye Kullanan Operatörler
Meslek Birim Grubu :
Daktilograflar Ve Kelime İşlem Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
-Dikte edilen veya diğer surette verilen çeşitli konuları steno ile tespit eden, tespit ettiği steno yazısını normal yazıya çeviren, daktilo ile yazan ve dosyalayan kişidir
Görev ve İşlem Basamakları :
Steno-Daktilograf (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Steno ile, elle veya steno makinesi ile yazılmış yazıları, dikte edilmiş mektupları, resmi yazışma,rapor ve telefon konuşmalarını, toplantılarla ilgili komisyon kararlarını steno ile tespit edip, teknik raporları kaydetmek,
b) Kelimeye çevirerek incelemek ve daktilografla yazmak,
c) Randevu ve toplantı günlerini tespit etmek,
d) Çalıştığı büro faaliyetlerini ait soru ve konuları cevaplandırmak,
e) Telefonlara cevap vermek,
f) Ziyaretçileri kabul etmek,
g) İşyeri ile ilgili raporları birleştirmek,
h) Büro faaliyetleri ile ilgili bilgileri toplamak, listelemek ve dosyalamak,
i) Bürosu ile evrakları raporları ve yayınları dosyalamak sistemine uygun olarak kod numarası vererek dosyalamak,
j) Günlük işler, bekleyen evrak ve özel bilgi dosyalarını hazırlamak,
k) Gizlilik dereceli evrakların emniyetini sağlamak,
l) Bürosunda çalışan stenograflara nezaret etmek ve hizmet-içi eğitimlerini yaptırmak,
m) Teksir edilecek yazılara ait kağıtları daktilografda hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Steno Daktilograf maaşlarına ek olarak sizlerde Steno Daktilograf mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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