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Steno ne demek, TDK'ya göre Steno kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Steno kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Steno ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Steno nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Steno kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Steno ne demek, TDK'ya göre Steno kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Steno ne demek? Steno TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi steno kelimesi. Peki steno ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre steno nedir, steno kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

STENO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Steno kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Steno kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre steno kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi, stenografi
- Bu yazı yöntemini kullanarak herhangi bir metni konuşma hızıyla yazan kimse, stenograf

STENO CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O hazırladığım nutku, sonra şehir adına, gece, fener alayında, Mustafa Kemal'in çıkıp halkı selamladığı balkona fırlayarak söyledim, stenolar olduğu gibi zapt etmişler.

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