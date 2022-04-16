Steno Sekreter Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Steno Sekreter görev tanımı nedir, Steno Sekreter ne iş yapar, Steno Sekreter olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Steno Sekreter mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Steno Sekreter Tanımı;

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Steno Sekreter Maaşı Ne Kadar? 2022 Steno Sekreter Maaşları

Steno Sekreter maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Steno Sekreter maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Steno Sekreter iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4120.01

Meslek Adı :

Steno Sekreter

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sekreterler (Genel)

Meslek Birim Grubu :

Sekreterler (Genel)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Dikte edilen veya diğer şekillerde kendisine verilen çeşitli konuları steno ile tespit eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Steno Sekreter işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Steno yazısını normal yazıya çevirerek daktiloda yazmak,

b) Amir için randevular almak, hatırlatmak ve telefon görüşmelerini sağlamak,

c) Amirinden aldığı iş emrine göre kişi veya kuruluşlara gönderilecek mesaj, mektup vb. yazıları, kişi veya kuruluşlardan gelen teklif, mesaj, sipariş vb. yazıları ilgili ünitelere iletmek amacıyla dikte etmek,

d) Steno notlarından dikte makinesi kayıtlarından veya diğer kaynaklardan gelen yazıları, müsvetteleri, daktilo makinesinde yazmak,

e) Çoğaltılacak yazıları teksir makinesinde çoğaltmak,

f) Gelen-giden yazıları evrak defterine kaydetmek,

g) Giden yazıları zarflamak, gideceği adresleri yazarak postalanmasını sağlamak,

h) Gelen yazıları ilgililere götürmek ve okuduklarına dair imzalarını almak,

i) Konusu ile ilgili yayınları takip etmek,

j) Evrakların konularına göre dosyalanmasını yapmak,

k) Kuruluş mensuplarının dışarı ile telefon görüşmelerine aracı etmek,

l) Amirin görüşeceği kimselerden randevu almak,

m) Amiri ile görüşmek isteyenlere amirin izni ile randevu vermek,

n) İstekler ve cevaplarla ilgilenmek,

o) Amirin yapacağı toplantı günlerini tespit etmek,

p) Randevu ve toplantıları hatırlatmak,

q) Ziyaretçileri karşılamak ve görüşmelerini temin etmek,

r) Amirine önemli ve kişisel postaları iletmek,

s) Amirin gezileri ile ilgili rezervasyon ve bilet alma işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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