Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 608. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm Youtube izleShow TV canlı yayın Aziz 7. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm Youtube izleTV8 canlı yayın Kırmızı Oda 56. bölüm full, tek parça izle | Kırmızı Oda son bölüm Youtube izleLYY Telekominasyon AŞ kimin? | Türk Telekom hisseleri satılıyor mu? | Türkiye Varlık Fonu kimin?FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 26.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam dizisi son bölüm izle YouTubeStar TV Kaderimin Oyunu 3. bölüm canlı, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm Youtube izleSon dakika: 17 Aralık 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuDolar kuru düşer mi 17 Aralık 2021? Dolar kuru ne zaman düşer 17 Aralık 2021?Stent ne demek, TDK'ya göre Stent kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Demirtaş'tan skandal sözler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Stent ne demek, TDK'ya göre Stent kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Stent ne demek, TDK'ya göre Stent kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Stent kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Stent ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Stent nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Stent kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Stent ne demek, TDK'ya göre Stent kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Stent ne demek? Stent TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi stent kelimesi. Peki stent ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre stent nedir, stent kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

STENT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Stent kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Stent kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre stent kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tıkanmakta olan veya açılmış damara bir daha tıkanmaması için konan araç

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT