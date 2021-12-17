Stent ne demek, TDK'ya göre Stent kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Stent ne demek? Stent TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi stent kelimesi. Peki stent ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre stent nedir, stent kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

STENT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Stent kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Stent kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre stent kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tıkanmakta olan veya açılmış damara bir daha tıkanmaması için konan araç

