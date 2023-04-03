Stepan Bachurek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Bachurek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stepan Bachurek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stepan Bachurek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stepan Bachurek 24 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Štěpán Bachůrek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stepan Bachurek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stepan Bachurek, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin B futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stepan Bachurek'nin FC Trinity Zlin B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stepan Bachurek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stepan Bachurek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Eylül 2019 yılında FC Zlin U19
1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin B
Stepan Bachurek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stepan Bachurek şuan FC Trinity Zlin B takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Sokol Újezdec-Těšov (2008 - 2014)
1.FC Slovácko (2014 - 2019)
FC FASTAV Zlín (2019 - 2021)
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