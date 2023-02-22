Stepan Beran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Beran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stepan Beran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stepan Beran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stepan Beran 10 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Štěpán Beran şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stepan Beran Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARTIN RIHA yapmaktadır. Stepan Beran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stepan Beran'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stepan Beran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stepan Beran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stepan Beran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stepan Beran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag B

Stepan Beran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stepan Beran şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Sokol Ořechov (2011 - 2015)1.FC Slovácko (2015 - 2017)SK Slavia Praha (2017 - 2021)

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