Stepan Dostal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Dostal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stepan Dostal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stepan Dostal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stepan Dostal 7 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Štěpán Dostál şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stepan Dostal Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stepan Dostal'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stepan Dostal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stepan Dostal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Pardubice U19
1 Temmuz 2022 yılında Pardubice B
Stepan Dostal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stepan Dostal şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Baník Vamberk (2009 - 2016)
FK Náchod (2016 - 2017)
Spartak Rychnov nad Kněžnou (2017 - 2018)
FK Pardubice (2018 - 2022)
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