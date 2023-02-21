Stepan Krunert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Krunert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stepan Krunert kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stepan Krunert ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stepan Krunert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Krunert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stepan Krunert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Krunert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stepan Krunert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stepan Krunert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stepan Krunert 23 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Štěpán Krunert şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stepan Krunert Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 25 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Stepan Krunert'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stepan Krunert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stepan Krunert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Stepan Krunert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stepan Krunert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2018 yılında Dukla Prag

16 Temmuz 2021 yılında Teplice

13 Şubat 2022 yılında Vlasim

29 Haziran 2022 yılında Teplice

30 Haziran 2022 yılında Dukla Prag

26 Ağustos 2022 yılında Sokol Hostoun

31 Aralık 2022 yılında Dukla Prag

Stepan Krunert kimdir

Stepan Krunert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stepan Krunert şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Graffin Vlašim (2006 - 2014)
SK Benešov (2014 - 2016)
FC Bohemians Praha 1905 (2016 - 2018)

Stepan Krunert Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 21 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stepan Krunert nereli

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