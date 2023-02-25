Stepan Makarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Makarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stepan Makarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stepan Makarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stepan Makarov 10 Nisan 1996 tarihinde Ratomka şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Макаров Степан Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stepan Makarov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stepan Makarov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stepan Makarov'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stepan Makarov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stepan_makarov96/

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Stepan Makarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stepan Makarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Stepan Makarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stepan Makarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Zhodino II

1 Ocak 2018 yılında Slonim

1 Şubat 2019 yılında Smolevichi

25 Temmuz 2019 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2019 yılında Smolevichi

1 Nisan 2020 yılında Orsha

16 Şubat 2021 yılında Belshina

7 Nisan 2021 yılında FK Baranovichi

1 Şubat 2022 yılında Rubin Yalta

2 Ağustos 2022 yılında ZY Zhodino

Stepan Makarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stepan Makarov şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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