Stepan Milacek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Milacek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stepan Milacek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stepan Milacek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stepan Milacek 23 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Štěpán Miláček şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stepan Milacek Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stepan Milacek'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stepan Milacek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stepan Milacek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Pardubice U19
1 Temmuz 2022 yılında Pardubice B
Stepan Milacek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stepan Milacek şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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FK Čáslav (2014 - 2017)
FK Pardubice (2017 - 2022)
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