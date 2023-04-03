Stepan Prucha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Prucha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stepan Prucha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stepan Prucha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stepan Prucha 9 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Štěpán Průcha şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stepan Prucha Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stepan Prucha'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stepan Prucha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stepan Prucha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FC Zlin U19
Stepan Prucha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stepan Prucha şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Štípa (2011 - 2015)
FC FASTAV Zlín (2015 - )
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.