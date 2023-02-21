Stepan Sebrle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Sebrle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stepan Sebrle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stepan Sebrle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stepan Sebrle 4 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Štěpán Šebrle şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stepan Sebrle Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stepan Sebrle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Stepan Sebrle'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stepan Sebrle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stepan Sebrle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stepan Sebrle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stepan Sebrle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dukla B

1 Ocak 2021 yılında Dukla Prag

Stepan Sebrle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stepan Sebrle şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Aritma Praha (2009 - 2012)FK Dukla Praha (2012 - 2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.