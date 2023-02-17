Stephan Auer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephan Auer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephan Auer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephan Auer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephan Auer 11 Ocak 1991 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephan Auer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Stephan Auer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Stephan Auer'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stephan Auer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephan Auer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephan Auer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephan Auer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Admira Wacker J.

1 Temmuz 2005 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2006 yılında Admira U17

1 Temmuz 2008 yılında Admira U19

1 Temmuz 2009 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2011 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2015 yılında Rapid Wien

28 Eylül 2020 yılında Admira Wacker

21 Ocak 2022 yılında First Vienna FC

Stephan Auer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephan Auer şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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