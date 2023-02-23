Stephan Draghici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephan Draghici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stephan Draghici kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stephan Draghici ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stephan Draghici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephan Draghici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stephan Draghici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephan Draghici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephan Draghici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephan Draghici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephan Draghici 30 Ocak 1998 tarihinde Roşiorii de Vede şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Stephan Leonard Drăghici şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephan Draghici Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stephan Draghici, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stephan Draghici'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stephan Draghici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephan Draghici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Stephan Draghici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephan Draghici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ramnicu Valcea

1 Ocak 2017 yılında FC Ardealul

14 Ocak 2017 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2017 yılında Ac. Clinceni

31 Aralık 2017 yılında Univ. Craiova

1 Ocak 2018 yılında Juventus Buk.

30 Haziran 2018 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2018 yılında Sepsi OSK

20 Şubat 2019 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2019 yılında Gaz Metan

8 Eylül 2020 yılında Univ. Craiova

6 Ekim 2020 yılında FC Arges

30 Haziran 2021 yılında Univ. Craiova

17 Temmuz 2021 yılında CSA Steaua

Stephan Draghici kimdir

Stephan Draghici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephan Draghici şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Stephan Draghici Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stephan Draghici nereli

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