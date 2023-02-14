Stephan Seiler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephan Seiler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephan Seiler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephan Seiler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephan Seiler 16 Eylül 2000 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsviçre,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Stephan Vinicius Seiler şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephan Seiler Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA Fairplay Agency Ltd yapmaktadır. Stephan Seiler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 9 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Stephan Seiler'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stephan Seiler Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stephan Seiler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephan Seiler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephan Seiler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich U21

9 Temmuz 2020 yılında FC Zürich

31 Ağu 2022 yılında FC Winterthur

31 Aralık 2022 yılında FC Zürich

Stephan Seiler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephan Seiler şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stephan Seiler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Wetzikon (2005-2013), FC Zürich (2013-2020)

İsviçre U19 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 20 numaralı formasıyla 17 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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