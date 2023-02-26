Stephane Acka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephane Acka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephane Acka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephane Acka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephane Acka 11 Ekim 1990 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephane Acka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Football yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Stephane Acka'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stephane Acka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephane Acka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephane Acka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephane Acka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Legnago

1 Temmuz 2012 yılında Belluno

1 Temmuz 2013 yılında FC U Craiova

1 Şubat 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2017 yılında BB Erzurumspor

11 Ocak 2019 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2021 yılında Kiryat Shmona

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2022 yılında Ness Ziona

Stephane Acka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephane Acka şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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