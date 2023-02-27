Stephane Alves Raposo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephane Alves Raposo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephane Alves Raposo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephane Alves Raposo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephane Alves Raposo 7 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephane Alves Raposo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stephane Alves Raposo'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stephane Alves Raposo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephane Alves Raposo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Stephane Alves Raposo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephane Alves Raposo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sporting Bertrange

1 Temmuz 2021 yılında UN Käerjeng 97

Stephane Alves Raposo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephane Alves Raposo şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SC Bettembourg (bis 2006), UN kaerjeng (2006-2010)

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