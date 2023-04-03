Stephane Keller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephane Keller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephane Keller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephane Keller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephane Keller 20 Ağustos 2001 tarihinde Grand Batanga şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Stephane Paul Keller şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephane Keller Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Çözülmemiş yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés B futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Stephane Keller'nin Deportivo Alavés B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stephane Keller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephane Keller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephane Keller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephane Keller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Depor. Alavés B

Stephane Keller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephane Keller şuan Deportivo Alavés B takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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