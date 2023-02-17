Stephane Odimboleko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephane Odimboleko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephane Odimboleko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephane Odimboleko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephane Odimboleko 26 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Stéphane Odimboleko Owandjilong şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephane Odimboleko Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Stephane Odimboleko, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stephane Odimboleko'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stephane Odimboleko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephane Odimboleko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephane Odimboleko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephane Odimboleko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında White Star

1 Temmuz 2017 yılında R. Léopold FC

1 Ocak 2018 yılında Dender EH U21

1 Temmuz 2018 yılında FCV Dender EH

1 Temmuz 2019 yılında CD Marino

1 Temmuz 2020 yılında SK Londerzeel

1 Temmuz 2022 yılında Hoogstraten VV

Stephane Odimboleko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephane Odimboleko şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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