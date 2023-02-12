Stephane Omeonga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephane Omeonga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stephane Omeonga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stephane Omeonga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stephane Omeonga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephane Omeonga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stephane Omeonga

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephane Omeonga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephane Omeonga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephane Omeonga 27 Mart 1996 tarihinde Rocourt şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Belçika,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Stephane Richi Omeonga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephane Omeonga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterLex Sport yapmaktadır. Stephane Omeonga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 28 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Stephane Omeonga'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Stephane Omeonga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/StephaneOmeonga

http://www.instagram.com/stephane.omeonga/

Stephane Omeongaboyu ve yaşı kaç

Stephane Omeonga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stephane Omeonga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stephane Omeonga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephane Omeonga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Anderlecht U21

1 Temmuz 2016 yılında Avellino

1 Temmuz 2017 yılında Genoa

21 Ocak 2019 yılında Hibernian FC

31 Mayıs 2019 yılında Genoa

23 Temmuz 2019 yılında Cercle Brugge

16 Ocak 2020 yılında Genoa

17 Ocak 2020 yılında Hibernian FC

30 Haziran 2020 yılında Genoa

10 Eylül 2020 yılında Pescara

28 Ağu 2021 yılında Livingston FC

Stephane Omeonga kimdir

Stephane Omeonga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephane Omeonga şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Stephane Omeonga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U21 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Stephane Omeonga nereli

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