Stephanie Frappart kimdir? UEFA Süper Kupa maçını Stephanie Frappart yönetecek

UEFA Süper Kupa maçı Stephanie Frappart ismine emanet! Peki Stephanie Frappart kimdir?

14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa final maçının hakemi açıklandı. UEFA bu yıl bir sürpriz gerçekleştirerek mücadeleye kadın hakem Stephanie Frappart'ı atadı..

İstanbul'da 14 Ağustos'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek.

UEFA bu yıl Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ta gerçekleşecek Süper Kupa finalinde büyük bir sürprize yer verdi. Fransız kadın hakem Stephaniie Frappart'ın mücadeleyi yönetecek olması Avrupa basınında da gündem oldu.

Bu kritik maçla birlikte Fransız hakem Frappart, erkeklerin oynadığı majör bir maçı yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. Karşılaşmada ayrıca Türk hakem Cüneyt Çakır da 4. hakem olarak görevlendirildi.

UEFA, İstanbul'da Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceğini açıkladı. 35 yaşındaki Frappart, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de görev almaya başladı.

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İstanbul'daki tarihi Liverpool-Chelsea finalini kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek

28 Nisan 2019 tarihinde Amiens ile Strasbourg arasındaki 34. hafta maçını yöneterek Ligue 1 kariyerine start veren Stephanie Frappart, ligin 36. haftasındaki Nice-Nantes maçını yönetti. Fransız hakem, 2019 Kadınlar Dünya Kupası finalinde de düdük çaldı. Frappart, UEFA'nın erkekler organizasyonunda final yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

Öte yandan daha önce İsviçreli kadın hakem Nicole Petignat UEFA Kupası'nda 2004-2009 yılları arasında 3 kez eleme maçlarında görev almıştı.

Stephanie Frappart kimdir

UEFA Süper Kupa maçı Stephanie Frappart ismine emanet! Peki Stephanie Frappart kimdir?

Stéphanie Frappart bir Fransız futbol hakemidir. 2009'dan beri FIFA Uluslararası Hakem Listesi'ndedir. Frappart, 2011'den beri Fransa'daki erkek futbolunun üçüncü bölümü olan Championnat Ulusal'da hakemlik yaptı.