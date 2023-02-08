Stephanno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephanno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephanno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephanno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephanno 29 Mart 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Stephanno Yacommo da Silva Leal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephanno Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stephanno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stephanno'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 10 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Stephanno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stephanno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Stephanno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephanno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2019 yılında Juventude

10 Ocak 2020 yılında Boavista SC

1 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2021 yılında Retrô FC

1 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2023 yılında Ponte Preta

Stephanno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephanno şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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