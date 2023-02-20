Stephen Afrifa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Afrifa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Afrifa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stephen Afrifa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stephen Afrifa 19 Şubat 2001 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stephen Afrifa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A10 PRO yapmaktadır. Stephen Afrifa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Stephen Afrifa'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stephen Afrifa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stephen Afrifa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Aralık 2022 yılında Kansas City
Stephen Afrifa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stephen Afrifa şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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