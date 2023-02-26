Stephen Akane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Akane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Akane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Akane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Akane 18 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Akane Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Stephen Akane'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stephen Akane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Akane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Akane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Akane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Akane şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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