Stephen Amankona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Amankona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Amankona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Amankona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Amankona 30 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Amankona Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alpha sports Management Ltd. yapmaktadır. Stephen Amankona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stephen Amankona'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stephen Amankona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Amankona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Amankona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Amankona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2019 yılında MTK U19

1 Aralık 2019 yılında Berekum Chelsea

12 Ekim 2021 yılında Asante Kotoko

30 Ocak 2023 yılında Berekum Chelsea

Stephen Amankona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Amankona şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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