Stephen Atefah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Atefah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Atefah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Atefah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Atefah 1 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Atefah Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Stephen Atefah'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stephen Atefah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Atefah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Atefah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Atefah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Atefah şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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