Stephen Badu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Badu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Badu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Badu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Badu 1 Mayıs 1996 tarihinde Atroni şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Stephen Anorkye Badu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Badu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stephen Badu'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stephen Badu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Badu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Badu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Badu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2015 yılında Aduana Stars

5 Şubat 2019 yılında Sohar SC

29 Temmuz 2019 yılında Al-Tadamon SC

15 Şubat 2021 yılında Berekum Chelsea

15 Ağustos 2022 yılında Aduana Stars

Stephen Badu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Badu şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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