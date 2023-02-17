Stephen Buyl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Buyl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Buyl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Buyl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Buyl 2 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Buyl Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quadrans yapmaktadır. Stephen Buyl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stephen Buyl'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stephen Buyl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Buyl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Buyl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Buyl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Lokeren Altyapı

1 Temmuz 2007 yılında Lokeren U17

1 Temmuz 2008 yılında KAA Gent U19

1 Temmuz 2010 yılında VW Hamme

1 Temmuz 2011 yılında Cercle Brugge

1 Temmuz 2015 yılında Zulte Waregem

1 Temmuz 2016 yılında Royal Antwerp

30 Haziran 2017 yılında Zulte Waregem

1 Temmuz 2017 yılında Cercle Brugge

24 Ocak 2018 yılında KVC Westerlo

30 Haziran 2018 yılında Cercle Brugge

29 Ağu 2018 yılında KVC Westerlo

27 Temmuz 2020 yılında KSV Roeselare

11 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

25 Kasım 2020 yılında Lokeren-Temse

26 Temmuz 2021 yılında TOP Oss

1 Temmuz 2022 yılında Rupel Boom

Stephen Buyl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Buyl şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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