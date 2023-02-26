Stephen Cancam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Cancam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Cancam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Cancam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Cancam 19 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Cancam Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Stephen Cancam'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stephen Cancam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Cancam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Cancam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Cancam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Cancam şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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