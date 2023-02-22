Stephen Chukwude kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Chukwude Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Chukwude adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stephen Chukwude Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stephen Chukwude 21 Ekim 1994 tarihinde Onitsha şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Stephen Chekwube Chukwude şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stephen Chukwude Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Myron Topclass Sport Outfits yapmaktadır. Stephen Chukwude, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Stephen Chukwude'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stephen Chukwude Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stephen Chukwude futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Enyimba Aba
26 Ağustos 2020 yılında Wikki Tourists
1 Aralık 2022 yılında Sunshine Stars
Stephen Chukwude Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stephen Chukwude şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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