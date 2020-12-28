Stephen Curry'den üçlük şov! 5 dakikada 105 atışla izleyenleri hayran bıraktı
NBA'da Golden State Warriors forması giyen süper yıldız Stephen Curry, antremanda 5 dakika 13 saniyede yaptığı 105 atışla spor camiasında gündeme oturdu. Yaşadığı sakatlık sonrasında bu sezon sahalara dönen Curry'in bu görüntüsü forma girdiğini gösterirken o anlar ise takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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28 Aralık 2020 Pazartesi 15:42
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